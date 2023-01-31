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Коммерсантъ FM
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С начала 2022 года число заключенных в системе ФСИН сократилось на 32 тыс. человек

На 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числится 433 тыс. заключенных. Об этом сообщается на сайте ФСИН. С начала 2022-го количество заключенных в УИС сократилось на 32 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2022 года в системе ФСИН числилось 465 тыс. заключенных.

Резкое снижение количества заключенных в УИС наблюдалось осенью 2022-го. По данным ФСИН, к 1 октября число заключенных сократилось до 453 тыс. человек, а к первому ноября — до 439 тыс. человек. Соответственно к осени число заключенных сократилось на 26,4 тыс. человек. Из них число мужчин в колониях, по данным «Медиазоны» (признана иностранным агентом), сократилось на 23 тыс. В обновленной статистике на 31 января 2023 года ФСИН предоставила только общее число заключенных, не уточнив количество осужденных женщин и мужчин.

Осенью сообщалось, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине. 5 января создатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации, завершила полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказывала, что заключенные были помилованы тайным указом президента. В Кремле подтверждали, что процедура помилования проходила в соответствии с российским законодательством. Количество отправленных на Украину заключенных не сообщалось.

Лусине Баласян

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