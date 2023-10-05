Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеше

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Руппур» в Бангладеше. После передачи сертификата о его доставке объект получит официальный статус как ядерный, сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер присоединился к церемонии в рамках видеоконференции с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной. На ней также присутствовали гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«"Росатом" возводит сразу два энергоблока на реакторах поколения III+ общей мощностью 2400 мегаватт, с тем чтобы осуществить физический пуск первого блока уже в следующем, 2024 году, а второго – в 2025-м»,— озвучил президент.

На мероприятии Владимир Путин также отметил, что АЭС отвечает интересам России и Бангладеша, а также влияет на развитие сотрудничества стран. Для Республики работа АЭС станет вкладом в экономику и укрепит энергетическую безопасность страны.

В строительстве станции в Бангладеше также принимали участие специалисты ПАО «Ижорские заводы». Ранее «Ъ-СПБ» сообщал, что предприятие выпустило и доставило восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ).

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