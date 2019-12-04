«Ижорские заводы» отгрузили очередную партию оборудования для АЭС в Бангладеш

ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) изготовило и отгрузило в Бангладеш восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ) для первого энергоблока строящейся АЭС Руппур. СПЗАЗ является важнейшим элементом системы безопасности атомной электростанции и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьезной аварии теплоносителя первого контура реактора, сообщили в пресс-службе петербургского предприятия.

Напомним, что в октябре этого года «Ижорские заводы» поставили заказчику четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) для АЭС Руппур.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ижорские заводы» в рамках заключенного контракта осуществили отгрузку оборудования для заводов ПАО «Татнефть».