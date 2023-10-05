Adobe Analytics: в США в «черную пятницу» ожидаются рекордные скидки

По прогнозу исследовательской компании Adobe Analytics, который приводит CNN Business, в нынешнем сезоне распродаж в США в интернет-магазинах ожидаются рекордные скидки. По мнению экспертов компании, таким образом ритейлеры будут стараться привлечь покупателей на фоне ускорившейся инфляции и выросшего в связи с этим пессимизма потребителей. Adobe Analytics считает, что скидки в интернете будут в среднем на 5% больше, чем в прошлогоднем сезоне распродаж, в целом же скидки будут доходить до 35%.

Эксперты компании ожидают, что самые большие скидки будут предложены в сегменте игрушек — 35%. В прошлом году этот сегмент также был лидером — со скидками до 34%. Крупные скидки также ожидаются для электроники — до 30%, одежды — до 25%, спортивных товаров — до 24%, телевизоров — до 22%, а также мебели и постельных принадлежностей — до 11%. Кроме того, Adobe Analytics ожидает более ранних скидок в нынешнем году — по прогнозам компании, первые спецпредложения могут начать действовать уже на следующей неделе в таких интернет-магазинах, как Amazon. В текущем году «черная пятница» в США приходится на 24 ноября.

О прошлогодней «черной пятнице» в США читайте в материале «Ъ» «''Черная пятница'' победила инфляцию».

Евгений Хвостик