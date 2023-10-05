Губернатор Орловской области поручил досрочно начать отопительный сезон

Досрочно начать отопительный сезон поручил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в правительстве региона. Точная дата не называется, однако уточняется, что тепло в дома начнут подавать в обход федеральных правил предоставления коммунальных услуг. Согласно последним данным, отопительный сезон начинается по истечению пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха составляет не более +8°.

Господин Клычков уточнил, что департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, а также главы нескольких муниципальных образований уже подписали соответствующие документы. «Обращаюсь к остальным. Уважаемые коллеги, прошу вас в связи с грядущим похолоданием и снижением среднесуточной температуры досрочно начать отопительный сезон на территории региона»,— добавил губернатор.

В правительстве региона заявили, что Орловская область уже несколько лет начинает отопительный сезон досрочно, «даже если среднесуточная температура несколькими градусами выше (чем +8°)».

Глава региона отметил, что настройка коммуникаций для начала отопительного сезона займет около пяти дней и что первыми тепло получат соцобъекты, затем — жилые дома и другие объекты.

Ранее стало известно, что 5 октября начнется отопительный сезон в Тамбове, 6 октября — в Воронеже.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте