В Воронеже с пятницы начнут запускать отопление

В Воронеже в эту пятницу, 6 октября, стартует отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр облцентра Вадим Кстенин. По его словам, в Воронеже ожидается резкое ухудшение погоду, а «пуск отопления в масштабной теплоэнергетической системе миллионника – процесс сложный и продолжительный».

«В связи с этим дал команду готовить нормативный акт о начале отопительного периода. И социалку, и жилье начнем запускать уже с пятницы, 6 октября. Работы по моему поручению на особом контроле будут держать управы районов и управление ЖКХ»,— написал господин Кстенин.

Тепло начинают пускать в дома жителей и других города Черноземья. Так, вчера о старте отопительного сезона с 5 октября заявил мэр Тамбова Максим Косенков. В прошлом году отопительный сезон в черноземных регионах начался уже в сентябре.

Мария Старикова