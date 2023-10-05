Лебедев: продавец не может менять цену купленного товара из-за сбоя в системе

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что продавец не может менять цену на товар после заключения договора купли-продажи, ссылаясь на сбой на сайте. Об этом он рассказал на XII Международном юридическом форуме стран АТР, передает «РАПСИ».

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Господин Лебедев пояснил, что в России, которая относится к социальному государству, свобода договора не должна приводить к нарушению прав потребителей. Он подчеркнул, что законодательные нормы благодаря которым исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, например, в договоре услуг, не распространяются на договоры с участием потребителей.

«Суды также учитывают, что при осуществлении торговли в интернете продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта»,— заявил Вячеслав Лебедев.

Летом стала широко известна история волгоградца, который, воспользовался техническим сбоем и купил люксовые вещи в ЦУМе по низким ценам. Оплата прошла, подтверждение от магазина пришло, однако после мужчина получил односторонний отказ от сделки и магазин вернул ему деньги.

Покупатель обратился с иском в суд, однако все инстанции встали на сторону магазина. Мужчина дошел до Верховного суда, который встал на сторону истца и направил дело на новое рассмотрение. Суд нижестоящей инстанции снова отказал мужчине. О мотивировке этого решения пока не сообщалось.

Подробнее — в материале «Покупкам обнулили сумму».

Александра Горошилова