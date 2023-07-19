Покупкам обнулили сумму

Верховный суд разрешил истцу снизить чек из ЦУМа в 800 раз. Речь идет о покупке, которую сделал житель Волгограда Станислав Анохин. Однажды, зайдя в приложение магазина, он увидел, что люксовые товары стоят чрезвычайно дешево. Мужчина решил воспользоваться акцией и отправил в корзину джинсы, свитеры и пиджаки. Цена каждой вещи варьировалась от 19 руб. до 129 руб. Всего за 20 позиций покупатель перечислил менее 3 тыс. руб. Однако в ЦУМе отказались прислать заказ, сославшись на технический сбой. На самом деле товары, выбранные покупателем, стоили около 2 млн руб., то есть почти в 850 раз дороже выданного чека. Станислав Анохин не согласился с таким решением, прошел все судебные инстанции и добился поддержки Верховного суда. Чем закончится эта история? И станет ли она прецедентом? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Полноценный шоппинг в ЦУМе всего на 3 тыс. руб.— это что-то нереальное. Особенно, если речь идет о корзине, в которой почти два десятка вещей. Обычно такого бюджета в главном магазине страны хватает на две пары носков.

Так что в случае со Станиславом Анохиным техническая ошибка очевидна, заявлял представитель ЦУМа на заседаниях всех инстанций. Но Верховный суд не счел это серьезным аргументом. Дело в итоге направлено на пересмотр.

Теперь, убеждены юристы, ритейлеру придется исполнить условия первоначальной оферты и прислать волгоградцу купленные им товары. Но тут небольшая загвоздка — за два года с момента оформления такого удачного заказа в ассортименте магазина многое изменилось, так как некоторые люксовые бренды ушли из России.

В такой ситуации у ЦУМа два варианта действий, заметила юрист Мария Смуток: «Если ЦУМ скажет, что вещей, например, нет в наличии, то в данном случае покупатель может потребовать либо заменить их на аналоги, либо вернуть рыночную стоимость товаров.

Вот тут важный момент — клиенту будет возмещена сумма не в 2,7 тыс. руб., которые он реально уплатил.

Собственно, ЦУМ так и хотел сделать и на этом закончить взаимоотношения с покупателем. Но, думаю, не получится. Если они не смогут предоставить заказанные позиции, то им придется вернуть их рыночную стоимость».

Обычно такие ситуации бизнес решает напрямую с покупателем, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Но у ЦУМа не получилось, хотя, казалось бы, для магазина, в котором одно платье можно купить за 2 млн руб., не доводить дело до суда — вопрос репутации.

Но она, видимо, не пострадала, заметила руководитель интернет-проекта FashionEducation Ирина Каримова:

«Такого рода негативные моменты могут отразиться на репутации. Но прошло уже два года, и, наверное, никто даже и не вспомнит, что такая история была.

Будем считать, что это такой урок, который не так уж дорого и стоит. Могло быть значительно хуже.

Потому что если бы эту ошибку сразу не обнаружили, если было бы больше покупателей, которые оформили заказы, то магазин рисковал лишиться практически всего ассортимента».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что прецедентом этот случай вряд ли станет. Несмотря на то, что технические сбои в интернет-магазинах — история нередкая, до суда мало кто доходит. Особенно, когда речь идет о недорогих товарах.

Однако такой яркий кейс может замотивировать бизнес пересмотреть договор оферты, подчеркнул президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«Поймать магазин, который совершенно случайным образом ошибся, довольно сложно. Хотя существуют группы в Telegram, которые именно этим как раз и занимаются. Если кто-то где-то нашел, например, видеокарту за 300 руб., то тут же сбрасывает ссылку в этот чат, чтобы такой товар могли заказать огромное количество людей.

Договор оферты, конечно, можно скорректировать таким образом, что вещь продается только после подтверждения менеджером со стороны магазина. В таком случае эта проблема снимется сама собой».

В ноябре 2021 года похожий сбой, но куда в более крупном масштабе, произошел на маркетплейсе Ozon. Тогда цены на многие товары упали до 1 руб. Эти заказы компания аннулировала, а потом извинилась перед клиентами и предложила премиум-статус на месяц. Роспотребнадзор называл отмену заказов незаконной, но в итоге предлагал несогласным обращаться в суд.

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Светлана Белова, Яна Загоровская