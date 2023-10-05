В Тимашевском районе Toyota сбила пешехода

В Тимашевском районе Кубани в ДТП погиб пешеход. В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что авария произошла на трассе «Тимашевск — Приморско-Ахтарск».

57-летний водитель Toyota сбил внезапно вышедшего на дорогу 43-летнего мужчину. До этого пешеход шел по обочине. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов.

Пешеход в результате столкновения скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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