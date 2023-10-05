Нефть колеблется между ценами

Цена на нефть за несколько часов потеряла 5%, фьючерсы на бирже ICE накануне подешевели до значений августа. Нефть марки Brent опускалась до $85 за баррель, похожая динамика наблюдалась и в других сортах. Сейчас же цены на нефть стабилизируются. Стоимость декабрьских фьючерсов марки Brent выросла почти на 0,7%. Агентство Reuters объяснило падение цен опасениями участников торгов: рынок уверен, что высокие процентные ставки сохранятся надолго, что ударит по спросу. На этом фоне члены ОПЕК+ не стали пересматривать решение о сокращении добычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Что будет с нефтью дальше? И есть ли в этом угрозы для России? Старший инвестконсультант «Финам» Тимур Нигматуллин считает, что пока цены останутся под давлением:

«Несмотря на какое-то просто экстремальное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии сейчас на рынке есть небольшой профицит: добыча составляет 101 млн баррелей в сутки, а потребление — около 100 млн баррелей.

По идее, наверное, этот избыток должен давить на цены. Предположу, что в какие-то запасы, может быть, китайские, он все это время уходил.

Эр-Рияд за август 2023-го сократил добычу почти на 18%, и, наверное, они не способны еще больше увеличить эту цифру. Россия, в свою очередь, сократила добычу где-то на 5%. А США, наоборот, увеличили ее на 7%, по сути, компенсировав все усилия Саудовской Аравии и РФ».

В начале сентября 2023 года свой прогноз по рынку нефти представило Минэкономразвития. Ведомство ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в 2024-го составит $83 за баррель. Российский сорт Urals с учетом дисконта достигнет $70, это ниже, чем сейчас. Дисконт, как ожидают власти, будет сокращаться.

Впрочем, не факт, что цены удержатся на таких уровнях, рассуждает начальник отдела доверительного управления компании «Солид» Михаил Королюк:

«В странах западного мира происходит экономическое торможение. Как правило, это сопровождается снижением потребления нефти.

Есть и противоборствующая тенденция, которая состоит в том, что в остальном мире идет экономический рост на уровне суммарно 4-4,5%. И энергоэффективность экономик там гораздо ниже.

Между тем предполагается, что, по крайней мере, в первой половине 2024 года цена на нефть будет снижаться.

Вопросы длительности этого процесса как раз самые сложные. Все же предполагали, что в 2023 году произойдет рецессия в западном мире, однако ее не случилось.

Экономика США показала необычную, неожиданную прочность. ЦБ могут держать ставки годами, например, борьба с инфляцией в Америке в 1970-е годы заняла десять лет.

Мы говорим про рост в Юго-Восточной Азии, Китае и Индии, но они же все равно завязаны на западные экономики. Там тоже, соответственно, начнется снижение потребления».

Цены на нефть начали расти с середины июля, когда крупнейшие экспортеры сократили добычу и экспорт. На прошлой неделе марка Brent достигла $97 за баррель впервые с осени прошлого года.

На рынке стали ожидать, что вскоре цена на сырье станет трехзначной. На этом фоне министр нефти Индии призвал сбалансировать предложение, иначе мир «получит организованный хаос».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин