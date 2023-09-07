«Вечерние ведомости» вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» на 245 тыс. руб. за дискредитацию ВС России. ООО «Техноторг» было признано виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор газеты «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор газеты «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, административное дело было возбуждено из-за того, что руководство издания не стало удалять из telegram-канала «Вечерние ведомости» посты об акциях против СВО, которые публиковались в феврале-марте 2022 года. Всего речь идет почти о 30 публикациях. При этом ранее СМИ уже привлекали к ответственности за эти посты, но удалять их не стали.

В июне 2022 года компанию «Техноторг» оштрафовали на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Предметом иска стала публикация в telegram-канале «Вечерние ведомости», проиллюстрированная символом Z. Затем компанию оштрафовали еще на 200 тыс. руб. за посты в telegram-канале, в которых освещались акции протеста, проходившие после начала спецоперации на Украине. В июле того же года на 100 тыс. руб. был оштрафован главный редактор издания Владислав Постников.

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