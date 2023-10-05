В подразделениях ГИБДД Челябинской области возобновился прием граждан

Регистрационные подразделения госавтоинспекции Челябинской области возобновили прием посетителей после возникших 4 октября технических неполадок. Работа ведется в штатном режиме, сообщают в управлении ГИБДД региона.

Накануне в подразделениях госавтоинспекции, которые занимаются регистрацией транспорта, заменой и выдачей водительских удостоверений, возник сбой программного обеспечения. Ранее подобные неполадки возникали 21 сентября.

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