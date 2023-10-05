Двое жителей Комсомольска-на-Амуре задержаны за подготовку взрыва на газопроводе

В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих молодых людей, которые планировали диверсию на нескольких объектах по заданию спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил "Ъ" знакомый с материалами источник. Им инкриминируется покушение на совершение террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ).

По информации источника, одному задержанному 17 лет, второму — 18. Они готовились устроить взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре. В этом районе проходит ветка газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток. Также в задание входил подрыв оборудования сотовой связи. За успешное выполнение задания молодым людям пообещали по 100 тыс. руб. каждому.

Оба фигуранта дела были задержаны оперативниками ФСБ при подготовке к терактам. Задержанных уже по решению суда поместили под стражу. Официальной информации от силовых ведомств пока не поступало.

Вера Овсянникова, Комсомольск-на-Амуре