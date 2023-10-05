11,5 процента составило падение цен производителей в зоне евро в августе в годовом выражении, следует из данных Евростата. Аналитики прогнозировали чуть более серьезное снижение — на 11,6%. Темпы падения показателя стали рекордными, что объясняется эффектом высокой базы: в августе 2022-го цены на энергоносители год к году увеличились на 78%, рост цен производителей тогда составил 43,3%. По данным Евростата, в годовом выражении цены на средства производства в августе увеличились на 4,3%, на потребительские товары длительного и недлительного пользования — на 4,7% и 6,7% соответственно. Месяц к месяцу цены производителей выросли на 0,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков.