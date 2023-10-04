Альберт Шигабутдинов остался во главе ТАИФа

Совет директоров АО «ТАИФ» сегодня, 4 октября, на расширенном заседании подтвердил полномочия председателя правления компании Альберта Шигабутдинова. Председателем совета директоров вновь был избран Рустем Сультеев, его заместителем – Руслан Шигабутдинов. Об этом сообщила компания в издании «Реальное время», входящем в ГК «ТАИФ».

Доходы группы «ТАИФ» в 2022 году составили 601 млрд руб., отчисления в бюджеты Татарстана — 15 млрд руб.

«Сальдированный доход группы ТАИФ с учетом компаний, объединенных с ПАО «СИБУР Холдинг», составил более 1,1 трлн рублей»,— отмечается в сообщении. «В бюджеты всех уровней Группой ТАИФ с учетом компаний, объединенных с ПАО «СИБУР Холдинг», в 2022 году уплачено 89 млрд рублей налогов и неналоговых обязательных платежей. В консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2022 году все компании совместно перечислили более 37 млрд рублей налогов и неналоговых обязательных платежей»,— добавляет компания.

Как писал «Ъ-Казань», акционеры АО «ТАИФ» в октябре 2021 года отдали свою компанию СИБУРу вместе с принадлежавшими ей 83% акций «Нижнекамскнефтехима», 64% «Казаньоргсинтеза» и 100% АО «ТГК-16» в обмен на 15% акций СИБУРа стоимостью 292 млрд руб. и облигации на $3,025 млрд со сроками погашения до 11 лет. Прочие активы ТАИФа, не вошедшие в сделку, были переведены в АО «УК ТАИФ». Позднее СИБУР переименовал АО «ТАИФ» в АО «СИБУР-РТ», а акционеры АО «УК ТАИФ» сократили название своей компании до привычного АО «ТАИФ».

В мае 2023 года СИБУР вернул АО «ТГК-16» новому ТАИФу. Также среди крупнейших активов татарстанской группы нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК», сеть из 241 АЗС с аналогичным названием, производитель смазочных материалов «ТАИФ-СМ», кирпичные заводы ООО «КЗССМ» и ООО «Керамика-Синтез», строительная компания «ТАИФ-СТ».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"