Поход на Грузинскую

В Нижнем Новгороде на Грузинской улице прошло выездное заседание депутатов заксобрания и членов областного правительства по вопросу развития участка этой улицы. Власти конфликтуют с предпринимателем Дмитрием Дзепой, владельцем четырех старых расселенных домов на этой территории. Три из них признали охраняемыми объектами культурного наследия (ОКН) и пытаются по суду изъять под проект создания квартала Нижегородской синагоги. Однако при осмотре домов чиновники и депутаты сообщили о том, что от идеи «еврейского квартала» могут отказаться и через месяц будет разработана концепция развития Грузинской улицы. Дмитрия Дзепу на это совещание не позвали, но коммерсант пришел без приглашения и рассказал, что хочет построить на своей земле гостиницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Василий Суханов (в центре) и министр госимущества Сергей Баринов (справа) прогулялись по Грузинской улице, но так и не решили, как ее развивать

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Василий Суханов (в центре) и министр госимущества Сергей Баринов (справа) прогулялись по Грузинской улице, но так и не решили, как ее развивать

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На Грузинской улице по инициативе председателя градостроительного комитета нижегородского заксобрания Василия Суханова состоялось выездное совещание депутатов с членами правительства. С господином Сухановым прибыли несколько коллег-депутатов, главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, глава минимущества области Сергей Баринов и возглавляющий региональное управление Госохраны ОКН Григорий Меламед. Также участвовали представители областной прокуратуры.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в настоящее время идут судебные споры между предпринимателем Дмитрием Дзепой и областными властями. Коммерсант в 2008 году расселил и выкупил под снос четыре старых дома, но три из них управление госохраны ОКН в 2021–2022 годах признало охраняемыми домами-памятниками. Теперь областные власти пытаются реквизировать три объекта с земельными участками, так как по их выкупной цене минимущества и собственник не договорились.

Процесс изъятия домов у господина Дзепы связывали с планами по созданию заповедного квартала Нижегородской синагоги. Группу по разработке его концепции возглавляет и.о. заместителя губернатора Олег Беркович.

Господин Беркович не участвовал в совещании, а Дмитрия Дзепу депутаты решили не приглашать. Однако во время сбора официальных лиц старые дома для судебных доказательств фотографировала адвокат предпринимателя Ольга Краснова. Она быстро позвонила собственнику и вступила в полемику с чиновниками, объясняя им, что дома, которые они наделили охранным статусом, администрация Нижнего Новгорода определила под снос как аварийные, а в 2015 году сделать то же самое рекомендовало и областное правительство. Чиновники возражали, считая, что старые дома Дзепы — это историческая ценность, их можно восстановить в историческом облике.

Дмитрий Дзепа возмущался тем, что самому собственнику это сделать не дают. По его словам, он уже 45 дней прождал ответа на свое заявление о выдаче техзадания по сохранению одного из объектов, однако управление Госохраны ОКН его игнорирует и якобы выслало документы на почтовый адрес расселенного и заколоченного дома.

На встрече главный архитектор области Сергей Попов сообщил, что пока никаких градостроительных решений относительно Грузинской улицы нет. «Здесь была два года назад идея еврейского квартала, но она умерла. Диаспора хотела заниматься этим кварталом, но они поговорили и забыли», — сообщил господин Попов. Впрочем, отвечая на вопросы журналистов, архитектор признался, что он не входит в рабочую группу Олега Берковича и не знает, что они там планируют. Григорий Меламед уклончиво ответил, что не помнит, участвует ли он в «группе Берковича»:

«У нас столько комиссий и рабочих групп, что их все и не упомнишь. Возможно, я в нее и вхожу, но точно сейчас не скажу».

Василий Суханов как инициатор уличного собрания пытался выяснить, можно ли сделать реновацию улицы по проекту комплексного развития территории (КРТ). Ему ответили, что это невозможно: на Грузинской улице практически нет свободных мест для новой застройки, и проект КРТ будет нерентабелен. Депутаты и чиновники сошлись во мнении, что жилье на этой улице строить нельзя, так как отсутствуют места для парковки машин, а в единственном детсаду больше нет мест для детей. Поэтому логичнее осуществить на Грузинской общественно-деловую застройку как туристический придаток улицы Большая Покровская. Дмитрий Дзепа рассказал журналистам о своих планах по строительству шестиэтажной гостиницы на месте расселенного дома на Большой Покровской, 35д (он не был признан ОКН).

Однако на том месте, где собственник хотел бы сделать ресторан и подъезд к этой гостинице, расположен его поставленный на госохрану дом №11 на Грузинской улице. Завершая уличное собрание, Василий Суханов сообщил, что вместе с минградразвития депутаты «осмыслят территорию» Грузинской улицы и через месяц предложат идеи по ее развитию. Возможно, идея «еврейского квартала» также найдет отражение в этой концепции, а возможно, это будет что-то новое, заключил председатель депутатского комитета.

Дмитрий Дзепа пообещал, что, если власть окончательно загонит его в угол, «отжимая» дома без справедливой рыночной цены, он поступит по-христиански и подарит свою недвижимость Русской православной церкви.

Роман Кряжев