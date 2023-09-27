Дело пошло особняком

Предприниматель Дмитрий Дзепа подал административный иск к областной власти, решившей изъять у него три дома с земельными участками на Грузинской улице для создания заповедного квартала Нижегородской синагоги. Владелец недвижимости намерен доказать, что его дома были неправомерно признаны объектами культурного наследия, на основании чего их теперь хотят изъять. До рассмотрения этого спора все дела об изъятии имущества господина Дзепы приостанавливаются. Коммерсант утверждает, что чиновники не соблюли предварительные договоренности о выкупе у него имущества по рыночной цене, решив заполучить его через суд. И.о. заместителя губернатора Олег Беркович, возглавляющий рабочую группу по созданию квартала синагоги, отказался от комментария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собственник домов, признанных объектами культурного наследия, готов их продать по рыночной цене

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Собственник домов, признанных объектами культурного наследия, готов их продать по рыночной цене

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд принял к рассмотрению иск Дмитрия Дзепы к региональному управлению государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН). Коммерсант хочет доказать, что госорган необоснованно признал три его дома на Грузинской улице охраняемыми памятниками, и отменить соответствующие приказы.

Об этом стало известно в ходе разбирательства в райсуде по изъятию у собственника дома №7Б. Иск управления госохраны ОКН обоснован тем, что Дмитрий Дзепа без согласования надстроил мансарду, исказив исторический вид особняка. Представитель собственника заявил, что в 2020 году предприниматель ремонтировал свой аварийный дом по предписанию властей, просивших привести в порядок фасады зданий к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. А статус ОКН этому дому был присвоен позже, в 2021–2022 годах, когда ремонт был уже завершен.

По словам адвоката Ольги Красновой, собственник недвижимости считает, что областное госуправление злоупотребляет своим правом.

Когда Дмитрий Дзепа постфактум узнал о возникшем охранном статусе на дом №7Б, он решил его отреставрировать по согласованию с управлением госохраны ОКН. Однако из этого ничего не вышло. Чиновники сначала по формальным основаниям отказали собственнику в выдаче техзадания по сохранению дома, на повторное заявление госорган ничего не отвечает второй месяц. Этот факт немного озадачил представителей управления госохраны ОКН.

Судья Дмитрий Нестеров запросил у обеих сторон дополнительные доказательства и предупредил, что до рассмотрения основного вопроса в облсуде спор по требованиям об изъятии дома в рамках 73-фз «Об объектах культурного наследия…» будет приостановлен. Дело об изъятии у Дмитрия Дзепы соседнего дома №11 в райсуде уже приостановили. Областной суд через две недели начнет разбираться, законно ли власти признали недвижимость предпринимателя объектами культурного наследия.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», три дома предприниматель выкупал еще в 2008 году под снос как ветхие и аварийные, но построить на их месте новое здание не удалось. В 2021 году их начали признавать ОКН по обращениям активистов-градозащитников как объекты городской застройки второй половины XIX — начала XX веков — усадьбы цеховых и мещан.

В областном правительстве хотят включить дома и земельные участки Дмитрия Дзепы на Грузинской улице в заповедный квартал Нижегородской синагоги. Предприниматель был готов продать региону свою недвижимость по рыночной цене, которая областные власти не устроила. Проект «ревитализации квартала» синагоги курирует заместитель губернатора Олег Беркович, возглавивший межведомственную рабочую группу по этому вопросу.

Как ранее сообщила участник группы от АНО «Заповедные кварталы» Анна Давыдова, в застройке части будущего квартала заинтересован и некий московский инвестор. Концепция квартала еще не готова.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Дмитрий Дзепа рассказал, что за счет судебных процедур изъятия у него «хотят отжать собственность за 10 копеек». Он предполагает, что его старые дома, изначально определенные администрацией города под снос, чиновники наделили охранным статусом ОКН на основании сомнительных историко-культурных экспертиз, которые теперь стоит исследовать в областном суде.

«Я не понимаю, почему власть со мной так обращается. У нас были предварительные договоренности с минимущества и управлением госохраны ОКН о том, что они выкупают мои объекты. Я согласился их продать, по их же просьбе сделал оценку. Она не устроила министерство, и взамен я получил судебные иски об изъятии. Когда я спросил Меламеда (Григорий Меламед, руководитель управления — «Ъ»), что это за ход такой, он мне ответил: как суд решит, так и будет. Что лично он считает это не совсем справедливым, но ему такая задача поставлена Берковичем, и он ее выполняет», — рассказал Дмитрий Дзепа.

Оперативно получить комментарии Григория Меламеда на этот счет не удалось. Олег Беркович на запрос через пресс-службу нижегородского правительства не ответил. В пресс-службе лишь сообщили, что на одном из заседаний рабочей группы господина Берковича было решено проработать вопрос об изъятии домов на Грузинской улице, признанных ОКН, потому что они «не содержатся должным образом».

«Существует ряд инвесторов, которые действительно заинтересованы в развитии этой территории. Однако пока ее инвестор не определен», — добавили в пресс-службе.

Роман Кряжев