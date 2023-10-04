Подсудимые вышли из процесса

Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестованы и объявлены в розыск основатель ГК «Сенеж», одного из крупнейших производителей краски и средств защиты древесины, Алексей Кнеков и его жена Ольга Кнекова. Супруги обвиняются в хищении и дальнейшей легализации 139 млн руб. со счетов «Сенежа» с помощью электронных ключей. Во время процесса по их делу обвиняемые находились под подпиской о невыезде и в итоге не пришли на заседания, а дома их обнаружить не удалось.

Хорошевский райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца и объявил в федеральный розыск основателя ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его жену Ольгу Кнекову. Супруги, как ранее сообщал “Ъ”, являются фигурантами дела о хищении 139 млн руб. у двух компаний, входящих в «Сенеж», и легализации этих денег. Материалы уголовного дела с декабря 2022 года слушаются в Хорошевском райсуде, однако недавно супруги без объяснения причин пропустили заседание. Суд потребовал их принудительной доставки, однако найти обвиняемых по месту жительства не удалось. После этого и последовало ходатайство гособвинения об аресте подсудимых. Адвокаты супругов протестовали против этого, суд принял сторону прокуратуры.

По данным “Ъ”, в своем решении суд отметил, что находившиеся под подпиской о невыезде подсудимые были извещены о времени и месте судебного заседания, однако на него не явились и о причинах своей неявки суду не сообщили.

При этом по месту избрания меры пресечения оба не проживают и на телефонные звонки не отвечают (суду были представлены результаты проверки, проведенной по местам проживания подсудимых на улице Давыдковской и в Большом Тишинском переулке, которая подтвердила отсутствие подсудимых в квартирах).

Как ранее рассказывал “Ъ”, Алексею и Ольге Кнековым инкриминируются ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). События, которые описываются в деле, произошли в 2018 году. Как следует из материалов расследования, господин Кнеков, раздосадованный тем, что после конфликта с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми он был полностью отстранен от руководства холдингом, решил отомстить, похитив средства ГК. Хорошо зная финансовую систему группы, в качестве наиболее подходящих для совершения преступления он выбрал счета ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты», на которых находились внушительные суммы денег и которые были открыты в одном отделении Сбербанка на проспекте Маршала Жукова. Ольга Кнекова, по материалам дела, решила помочь супругу в реализации плана, и они постарались получить дубликаты электронных ключей доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Но так как без посторонней помощи этого сделать чета не могла, то супруги попросили помочь бывшего полицейского Дмитрия Студенова., который долгое время возглавлял службу безопасности ГК «Сенеж», затем работал гендиректором «Сенеж-Дистрибуции» и «Сенеж-Препаратов», однако 17 июля 2018 года был уволен решением общего собрания. Встретившись с господином Студеновым в подмосковном Домодедово, супруги, как следует из материалов дела, предложили ему получить в Сбербанке дубликат ключей. При этом они пояснили, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в кредитное учреждение еще не поступили сведения об увольнении господина Студенова и тот фигурирует в банковских документах как гендиректор.

Собеседнику супруги пообещали 15 млн руб., и тот согласился.

24 июля 2018 года господин Студенов в офисе банка написал заявление об утере ключа и просьбой о выдаче нового, указав свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными: договоры займа на общую сумму почти 8 млн руб., выплаты авансовых платежей и т. п. Получателями денег, как установило следствие, выступили несколько компаний-однодневок. При этом попытки руководства «Сенежа» остановить вывод и заблокировать неправомерный доступ к счетам успехом не увенчались. В результате, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Обе компании, счета которых были обнулены, признаны потерпевшими по уголовному делу.

Интересно, что супруги отдали господину Студенову лишь треть обещанной суммы, и то не сразу. Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме. Бывший гендиректор в итоге признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу четы Кнековых. Сейчас рассмотрение дела в суде приостановлено.

Владислав Трифонов