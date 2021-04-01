Доля пропала в ходе деревообработки

В Тушинском суде столицы началось рассмотрение уголовного дела руководителей и совладельцев одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки — ГК «Сенеж». Генерального директора Елену Максимову и технического директора компании, ее мужа, Владимира Максимова обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Подсудимые, по версии следствия, незаконно лишили основателя «Сенежа» Алексея Кнекова его доли в ГК в размере 33,3%, а также, фиктивно оформив на него долг перед холдингом в 68,8 млн руб., обанкротили его и взяли компанию под свое управление.

Тушинский райсуд приступил к рассмотрению этого дела в середине марта. После того как было зачитано обвинительное заключение, суд начал допрашивать свидетелей. Стоит отметить, что это уже второй процесс по данному делу: в мае 2019 года Дорогомиловский суд Москвы отправил его материалы обратно в прокуратуру, выявив в них различные процессуальные недочеты. В Тушинский же суд они затем были направлены потому, что один из эпизодов расследования относится к подведомственной ему территории.

Как следует из материалов дела, Владимир Максимов и его жена Елена Максимова обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подсудимые лишили своего компаньона Алексея Кнекова долей в фирмах «Сенеж-Дистрибуция», «Сенеж-Препараты», «Сенеж-Логистика» и «Сенеж-Карго», также незаконно оформили на него заем и проценты по нему на общую сумму 68,8 млн руб.

По данным “Ъ”, Алексей Кнеков и Елена Максимова учились вместе в МВТУ имени Баумана, где и познакомились, а после окончания вуза госпожа Максимова работала главбухом в компаниях своего однокашника. После создания «Сенежа» в 1999 году она стала гендиректором и главным бухгалтером холдинга, а ее муж Владимир Максимов занял пост технического директора и стал заниматься информационной безопасностью, разработкой технической документации на продукцию и вопросами сертификации. Алексей Кнеков стал коммерческим директором. Все трое получили равные доли в «Сенеже» — по 33,3%, так же разделялись затем акции и в фирмах, которые фигурируют в уголовном деле.

Через 15 лет после создания «Сенеж» стал одним из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки, которые выпускает под собственным брендом и самостоятельно продает. Годовой оборот компании превышает 1,5 млрд руб., а холдинг объединяет уже около 70 фирм.

Тем временем между совладельцами ГК произошел конфликт. Как считает следствие, «не позднее» 3 сентября 2014 года Елена Максимова «вступила в преступный сговор» со своим мужем, направленный на «незаконное приобретение права на денежные средства» их бизнес-партнера. Фигуранты разработали план, который позволил фактически взять компанию под свой контроль, лишить компаньона возможности «защитить свои права в гражданском порядке» и по надуманным основаниям взыскать с него десятки миллионов рублей.

Сначала, говорится в деле, госпожа Максимова использовала доступ к данным бухгалтерского учета компании и ее особенности. Так, в период с 2005 по 2014 год распределение прибыли между совладельцами «Сенежа», а также другие выплаты по договоренности оформлялись как возврат им краткосрочного займа. По этой схеме Алексей Кнеков получил более 50,1 млн руб., в период с 25 марта 2011-го по 24 декабря 2013 года. Воспользовавшись этим, говорится в материалах расследования, фигуранты переоформили выплаченные учредителю деньги не как погашение займа, а как кредит, якобы полученный им от ООО «Сенеж-Дистрибуция». К этому времени, по материалам дела, ему уже закрыли допуск в офис компании (Молодогвардейская, 61, стр. 22), а требования о предоставлении финансовой документации игнорировались. 22 октября 2015 года господину Кнекову было направлено требование о возврате всей выплаченной ему суммы со ссылкой на «недостоверные сведения» о том, что в договорах займа якобы оговаривался возврат этих денег в семидневный срок.

Тем временем Владимир Максимов, по данным следствия, согласно «отведенной ему преступной роли», подписал с «Сенеж-Дистрибуцией» договор поручительства по кредитным договорам, на основании которого в суд было подано исковое заявление о взыскании с поручителя, а затем и заемщика всей суммы долга и процентов по нему — в общей сложности 68,8 млн руб. Иск был удовлетворен, имущество господина Кнекова арестовано, а в 2018 году он решением суда был признан банкротом. В ходе реализации имущества доли обществ, входящих в ГК «Сенеж» и принадлежащих их основателю, были проданы по заниженной цене, причем, как уверяет господин Кнеков, без его ведома. Новыми владельцами пакета стали супруги Максимовы.

Господин Кнеков обратился в правоохранительные органы, после чего в отношении супругов Максимовых было возбуждено уголовное дело. Основатель «Сенежа» признан по нему потерпевшим. Подсудимые вину не признают. Алексей Кнеков заявил “Ъ”, что надеется на справедливый исход процесса, но выразил опасение, что «на суд могут оказывать давление»: по его словам, Подольским судом уже осужден бывший оперативник, который за 50 млн руб. обещал супругам изменить их процессуальный статус и «похоронить» это расследование.

Владислав Трифонов