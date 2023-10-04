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Коммерсантъ FM
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«Путь РПЛ»

Групповой этап. Пятый тур

Группа A. «Факел»—ЦСКА 1:1 (Магаль, 80 — Гайич, 88); серия пенальти 4:2. «Сочи»—«Оренбург» 1:2 (Мещанинов, 18 — Обухов, 27 (пен.); Марин, 63. Удаление: Сиваков («Оренбург»), 89).

Таблица группы A

1. «Оренбург» 4 0 1 5:7 11

2. ЦСКА 3 0 2 8:4 8

3. «Факел» 2 0 3 4:5 6

4. «Сочи» 1 0 4 5:6 5

Группа C. «Крылья Советов»—«Ахмат» 0:3 (Ильин, 2; Конате, 8; Семенов, 66).

В Н П М О

1. «Зенит» 4 0 1 8:5 11

2. «Балтика» 3 0 2 8:6 9

3. «Ахмат» 2 0 3 9:8 7

4. «Крылья Советов» 1 0 4 5:11 3

Группа D. «Динамо»—«Спартак» 3:0 (Бителлу, 42; Фомин, 45; Зазвонкин, 90+5). «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 3:0 (Ахметов, 33; Арутюнян, 62; Кордоба, 90+7).

В Н П М О

1. «Спартак» 4 0 1 14:9 12

2. «Динамо» 2 0 3 10:9 8

3. «Краснодар» 3 0 2 9:7 8

4. «Нижний Новгород» 1 0 4 5:13 2

«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» вышли в play-off «Пути РПЛ».

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №185 от 05.10.2023, стр. 12

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