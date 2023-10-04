Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»

Литературная премия «Ясная Поляна» объявила своих лауреатов в 2023 году. В номинации «Современная русская проза» победителем стала писательница Саша Николаева с романом «Муравьиный бог: реквием». Премию в номинации «Иностранная литература» получил македонский писатель Венко Андоновский за книгу «Пуп света». Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра.

«Я буду рад за любого из шестерых (финалистов.— "Ъ"), но особенно рад за нашего лауреата. Саша Николаенко, "Муравьиный бог: реквием"»,—

объявил председатель жюри премии, советник президента России по культуре Владимир Толстой (цитата по ТАСС).

Лауреатом премии также стала переводчица Ольга Панькина, создавшая русскоязычную версию романа Венко Андоновского «Пуп света». Премия была вручена переводчице Ирине Дорониной за работу над романом Чинуа Ачебе «Все рушится». Лауреатом в номинации «Личность» стал сценарист Юрий Арабов, работавший над фильмами режиссера Александра Сокурова. Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» получил Рагим Джафаров за произведение «Его последние дни» — писатель выиграл поездку в Южную Корею.

Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Состав жюри премии возглавляет праправнук писателя Владимир Толстой, в жюри входят российские писатели и литературные критики. В этом году в состав жюри вошли Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин и Владислав Отрошенко.