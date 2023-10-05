Германия готовит угольные ТЭС к зиме

Немецкие операторы угольных ТЭС текущей зимой могут вернуть на рынок до 1,9 ГВт резервных энергоблоков, чтобы подстраховать энергосистему на случай пикового спроса. После сокращения поставок из РФ Берлин возобновил работу угольных станций и продлил срок их эксплуатации, прошлой зимой угольные ТЭС также страховали энергосистему страны. Из-за роста цен на газ до последнего времени коммунальные предприятия активно загружали угольную генерацию. Хотя сейчас цены на газ значительно упали, аналитики отмечают наличие рисков в случае холодной зимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay/File Photo, Reuters Фото: Wolfgang Rattay/File Photo, Reuters

Немецкие коммунальные предприятия RWE и LEAG готовятся к запуску угольных ТЭС, которые в настоящее время находятся в резерве. Кабинет министров Германии разрешил вернуть на рынок резервные единицы с октября до конца марта 2024 года, чтобы подстраховать энергосистему в случае дефицита газа, сообщило Министерство экономики страны 4 октября.

Речь идет о двух угольных энергоблоках RWE в Нидерауссеме, а также энергоблоке в Нойрате. На востоке ФРГ LEAG может вернуть на рынок два блока ТЭС на буром угле в Йеншвальде. Совокупная мощность резервной генерации — 1,9 ГВт. Эти мощности уже резервировали энергосистему Германии в прошлом году, когда страна столкнулась с жестким энергокризисом, вызванным сокращением поставок трубопроводного газа из РФ, и вынуждена была урезать потребление газа. Также может быть принято решение о продлении эксплуатации до весны 2025 года еще двух угольных энергоблоков RWE в Нойрате.

«Эти электростанции входят в европейский топ по удельным выбросам CO2 и вредных веществ»,— замечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Минэнерго Германии сообщило, что решение о реактивации угольных ТЭС не повлияет на планы по поэтапному отказу от угля к 2030 году.

Изначально предполагалось, что указанные угольные блоки должны быть выведены в резерв или закрыты, а RWE планировала полностью прекратить использование угля в генерации к 2038 году. В октябре прошлого года компания сдвинула этот срок влево на 2030 год, однако одновременно власти разрешили ей временно эксплуатировать три угольных блока в земле Северный Рейн—Вестфалия. RWE собирается в будущем построить им на замену газовые блоки мощностью 3 ГВт, которые также смогут работать и на водороде, однако пока данных о начале строительства нет.

Если прошлой зимой Европа страдала не столько от перебоев с энергоснабжением, сколько от крайне высоких цен на газ и электроэнергию, то в предстоящий отопительный период эти риски существенно ниже. Немецкие чиновники в целом положительно оценивают готовность Германии к предстоящей зиме. Подземные хранилища газа заполнены на 96%, поставки СПГ в страну также находятся на стабильном уровне. Кроме того, страна может импортировать электроэнергию из Франции, которая решила технические проблемы с эксплуатацией АЭС, из-за которых около 15 блоков в прошлом году были выведены в ремонты.

В августе из-за стабилизации цен в Германии впервые за последние полтора года наблюдался рост спроса на газ со стороны промышленности, тем самым способствуя переходу энергетики с угля на газ. Производство электроэнергии из газа в августе выросло на 24% год к году, а выработка ТЭС на угле снизилась сразу на 48%. Доля угольной генерации в энергобалансе ФРГ в августе составила 23%, газовой — 18%, по оценкам GECF.

Будет ли эта угольная генерация востребована текущей зимой, будет зависеть от погодных условий, замечает Сергей Кондратьев,— сейчас свыше 60% установленных мощностей немецкой энергосистемы приходится на недиспетчеризируемые ВИЭ (СЭС и ВЭС).

В сентябре выработка на угольных ТЭС составила 9 млрд кВт•ч против 15 млрд кВт•ч в сентябре 2022 года, нагрузка в пиковые часы сейчас составляет 10 ГВт (при установленной мощности 37,5 ГВт). «Но зимой, судя по показателям прохождения зимы-2022/23, в дни максимальной нагрузки могут быть востребованы 26,3–26,5 ГВт, то есть с учетом возможных внеплановых ремонтов каждый энергоблок в угольной генерации может быть на счету, а к выводу планировалось 2 ГВт мощностей»,— добавляет аналитик.

Татьяна Дятел