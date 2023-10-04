«Динамо» обыграло «Спартак» в матче Кубка России по футболу

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл столичный «Спартак» со счетом 3:0 в матче пятого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет — Кубка России, следует из турнирной сетки. Матч прошел на «ВТБ-Арене».

Мячи были забиты полузащитниками «Динамо» Битело и Даниилом Фоминым на 42-й и 45-й минутах соответственно. Последний мяч был забит полузащитником Иваном Зазвонкиным (90+5).

«Победа над "Спартаком" (со счетом.— "Ъ") 3:0 всегда очень приятна, особенно после того матча, когда они нас обыграли 4:1. Достойный реванш, некая месть, не дали ничего создать, полностью держали преимущество»,— прокомментировал Зазвонкин (цитата по «Спорт-экспрессу»).

В матче первого круга Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В заключительном туре «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород» 2 ноября, «Спартак» — с «Краснодаром» 1 ноября.