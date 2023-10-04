Тайваньская субмарина уплыла к Китаю

Власти Тайваня расследуют информацию о передаче Китаю секретных данных о первой подлодке тайваньского производства, спущенной на воду на прошлой неделе. В центре скандала оказалась депутат от главной оппозиционной партии Гоминьдан, якобы сотрудничавшая с Пекином. В Гоминьдане отвергли обвинения в разглашении гостайны, назвав их сфабрикованными. Атака на партию, выступающую за сближение с КНР, происходит на фоне других попыток разоблачить «агентов Пекина». Отношения с материковым Китаем и вопросы национальной безопасности становятся главной темой на острове в преддверии январских президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chiang Ying-ying / AP Фото: Chiang Ying-ying / AP

«Министерство обороны Тайваня сотрудничает с судебными органами по делу о передаче за границу информации о первой подводной лодке тайваньского производства "Хайкунь"»,— сообщило в среду оборонное ведомство острова. Как следует из его заявления, тесно взаимодействуя со следствием, Минобороны «продолжает соблюдать требования конфиденциальности для пресечения разглашения секретных данных».

Скандал вокруг первой подводной лодки, построенной на острове, разразился через считаные дни после того, как во вторник на прошлой неделе она была торжественно спущена со стапелей в порту Гаосюн.

Как сообщило в понедельник Центральное информационное агентство острова, бывший офицер военно-морских сил (ВМС) Тайваня Го Си обвинил члена парламента от главной оппозиционной партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче за границу секретной информации о субмарине «Хайкунь».

Никаких дополнительных подробностей, включая название страны, на которую якобы работала Ма Вэньцзюнь, не сообщается. Однако очевидно, что речь идет о Китае.

Обвинения в разглашении гостайны были выдвинуты против депутата от партии Гоминьдан — главной политической силы на острове, выступающей за деэскалацию в отношениях с Пекином и развитие деловых связей с материковым Китаем. Комментируя скандал, в руководстве Гоминьдана назвали обвинения Го Си сфабрикованными, лишенными конкретных доказательств и призванными очернить партию.

Несмотря на то что информации о якобы имевшем месте сотрудничестве оппозиционного депутата с иностранным государством крайне мало, эта история будет иметь свое продолжение, учитывая, что следствие только началось.

Особый резонанс этому делу придает то обстоятельство, что первая субмарина собственного производства уже стала для жителей острова предметом национальной гордости и символом способности противостоять Китаю при активном содействии США.

На проектирование и сборку субмарины, оснащенной боевыми системами американской компании Lockheed Martin Corp. и управляемыми торпедами большой дальности Mk 48, произведенными в США, ушло семь лет. Подлодка также оснащена противокорабельными ракетами UGM-84 Harpoon.

Как ожидается, в октябре начнутся ее испытания в гавани и океане, а на вооружение ВМС Тайваня она поступит до конца 2024 года, присоединившись к двум субмаринам, купленным у Нидерландов еще в 1980-е годы. К 2027 году Минобороны Тайваня рассчитывает завершить строительство восьми подводных лодок, которые смогут не только патрулировать юго-западную акваторию острова, но и решать задачи в юго-восточной и восточной ее части, а также в водах между портом Суао и японским островом Йонагуни. Как считают в Минобороны Тайваня, в будущем это позволит заблокировать доступ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к первой цепи островов, прилегающей к Тайваню.

«Тайваньские, американские и другие подлодки смогут осуществлять активность в юго-западных, юго-восточных, восточных, северо-восточных акваториях у острова»,— сообщил руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан.

Комментируя спуск на воду подлодки «Хайкунь», официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия бессмысленно тратит деньги налогоплательщиков, поскольку объединение обоих берегов Тайваньского пролива неизбежно.

Еще более жесткое заявление сделал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь.

«Это напоминает усилия богомола, пытающегося остановить повозку, и в итоге может привести к самоуничтожению»,— предупредил он, отметив, что спуск на воду подлодки «Хайкунь» не поможет сепаратистски настроенной администрации острова.

У Цянь назвал «бредом сумасшедшего» заявления тайваньской администрации о том, что подлодки собственного производства станут асимметричным ответом Пекину и помешают НОАК выйти в Тихий океан и окружить Тайвань. «Не важно, сколько оружия изготовит или закупит правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня — ей не изменить преобладающую тенденцию к объединению родины»,— отметил представитель Минобороны КНР.

Отношения с Пекином и вопросы национальной безопасности Тайваня, судя по всему, становятся главной темой избирательной кампании в преддверии президентских выборов на Тайване, намеченных на январь будущего года.

Правящая партия делает все большую ставку на военно-техническое сотрудничество с США и превращение острова в неприступную крепость, что должно сделать невозможным реализацию сценария силового захвата острова. В свою очередь, в оппозиционном Гоминьдане заявляют о готовности взять на себя ответственность за установление диалога с Пекином, приложить усилия по установлению мира по две стороны пролива, способствовать мирному развитию отношений с КНР.

Еще одним примером попытки разыграть «китайскую карту» в преддверии президентских выборов помимо скандала с оппозиционным депутатом из партии Гоминьдан стали выдвинутые прокуратурой Тайбэя обвинения в адрес председателя Тайваньской народной коммунистической партии Линь Дэвана.

Как сообщила во вторник тайваньская газета «Цзыю шибао», прокуратура собрала большое количество материалов о сотрудничестве Линь Дэвана с властями материкового Китая, которое продолжается на протяжении более десяти лет.

Первоначально Линь Дэван состоял в Гоминьдане, однако в 2016 году был исключен из его рядов, после чего основал и возглавил Тайваньскую народную коммунистическую партию. Лидер тайваньских коммунистов имеет давние контакты с представителями Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР и другими китайскими официальными лицами. Он регулярно проводит на острове политические акции, популяризирующие политику Пекина, участники которых выступают против действующей администрации Тайваня. По версии следователей, только с марта по октябрь этого года Линь Дэван организовал по меньшей мере 32 протестные и другие политические акции.

Во время визита на Тайвань в августе прошлого года тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси председатель Тайваньской компартии также пытался организовать протесты против ее приезда и даже предлагал их участникам денежное вознаграждение.

Поддержанию темы «китайской угрозы» будет способствовать и сделанное на этой неделе заявление канцелярии главы администрации Тайваня Цай Инвэнь о получаемых властями острова письмах с угрозами и ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Последнее такое сообщение поступило на электронную почту для опросов общественного мнения во вторник.

Как заявила официальный представитель главы администрации Тайваня Линь Юйчань, анонимы утверждали, что взрывное устройство будет приведено в действие в 15:00 по местному времени во вторник. По предварительной версии, отправитель находится за пределами острова. Часть письма была написана так называемыми упрощенными иероглифами, которые используются в материковом Китае.

Ранее, в мае этого года, полиция Тайваня сообщила о том, что ей удалось установить телефонного террориста из КНР, который подозревается в передаче более 250 ложных сообщений об угрозе терактов на острове.

Сергей Строкань