ЧМ-2030 по футболу впервые пройдет сразу на трех континентах и в шести странах

Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет сразу на трех континентах — в Европе, Африке и Южной Америке, сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA). Кандидатами на проведение турнира стали Испания, Португалия и Марокко, но три матча также будут проводиться в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Первый матч пройдет в Монтевидео, столице Уругвая, на стадионе Estdio Centenrio. Матч будет посвящен 100-летию со дня первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930 году. В пресс-релизе также отмечается, что национальные сборные всех шести стран, принимающих турнир, будут автоматически допущены к участию в чемпионате.

Впервые чемпионат мира по футболу в 2030 году примут Португалия и Марокко. В октябре 2022 года вместе с Португалией и Испанией заявку на принятие чемпионата подавала также Украина, но ее участие оставалось под вопросом из-за боевых действий.