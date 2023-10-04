Квартальные продажи автомобилей Ford Motor в США выросли на 7,7%

В третьем квартале текущего финансового года компания Ford Motor продала в США 500,5 тыс. новых автомобилей. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом продажи электромобилей показали лучший квартальный результат за все время.

Продажи электромобилей Ford Motor выросли в годовом исчислении на 14,8%, компания продала почти 21 тыс. штук. Самый большой спрос среди потребителей был на электрический Mustang Mach-E. Продажи этой модели выросли на 42,5% в годовом исчислении и показали самый высокий результат с момента выхода этой модели в 2021 году.

За три месяца было также продано почти 35 тыс. гибридных автомобилей, что на 41,4% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом в этой категории пользовались модели F-150 и Maverick. Продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания выросли на 5,4%, было продано 444,7 тыс. таких автомобилей. Хороший рост показали также продажи грузовых автомобилей — на 15,3%, было продано 275,6 тыс. Благодаря этому Ford Motor осталась крупнейшим продавцом грузовых автомобилей в США по итогам третьего квартала и девяти месяцев года, по-прежнему опережая ближайшего конкурента — General Motors.

Алена Миклашевская