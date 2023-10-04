В Петербурге ветер повалил 11 деревьев, из-за непогоды закрывали дамбу

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 11 деревьев, что привело к повреждению пяти автомобилей. Петербуржцы также столкнулись с подъемом уровня Невы в центре города. Вода добралась до спусков к акватории реки, а в некоторых местах даже достигла части тротуаров, из-за чего волны доходили до припаркованных около набережных автомобилей.

На фоне угрозы наводнения затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС, дамба) были закрыты, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили. Спустя время затворы КЗС вновь открыли, так как риска резкого подъема воды больше не было. Спасатели совершили 12 выездов и ликвидировали 11 упавших деревьев. Никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу на 18:00 4 октября, в течение дня спасатели совершили 12 выездов и ликвидировали 11 упавших деревьев. Никто не пострадал.

В городском комитете по благоустройству также сообщили о деятельности специалистов по борьбе с последствиями шторма. Там указали, что ветер повалил полтора десятка деревьев. Упавшие стволы заметили в парках Есенина, 300-летия и Александровском и Южно-Приморском. Также они затруднили движение транспорта по проезжей части. В комитет благоустройства поступило шесть сообщений с соответствующими жалобами.

Накануне жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. В городе до 19:00 4 октября действовал «оранжевый» уровень опасности, который объявляется при риске возникновения стихийных бедствий.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург