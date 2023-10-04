Швейцария разблокировала банковские счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Швейцарские власти разблокировали банковские счета экс-замглавы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Розенталь. Счета были арестованы в 2014 году из-за обвинений по уголовному делу о хищении госсредств в размере 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бажанов в 2010 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Алексей Бажанов в 2010 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

По словам господина Розенталя, коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии удовлетворила жалобу Алексея Бажанова и «отказала прокуратуре России в оказании правовой помощи по уголовному делу». Адвокат также рассказал, что швейцарская прокуратура прекратила дело в отношении Алексея Бажанова, поскольку никаких нарушений с его стороны выявлено не было.

В 2013 году Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова и еще двух топ-менеджеров «Маслопродукта» как предполагаемых участников крупного мошенничества — вывода через подконтрольное ООО «Вита» более 1,1 млрд руб. Средства выделялись «Росагролизингом» на покупку оборудования для маслоэкстракционного завода в Верхней Хаве Воронежской области.