И даром не надо

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который обязал теруправление Росимущества на Кубани прекратить право бессрочного пользования ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» земельным участком площадью 974 кв. м на берегу реки Кубань в Краснодаре. Центр зерна с 2021 года просил управление прекратить право пользования участком из-за невозможности использовать его по целевому назначению, а также в связи с затратами на налоги. По данным Росимущества, спорный участок, который необходимо вернуть в казну государства, оказался огорожен забором и застроен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который обязал МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея прекратить право бессрочного пользования ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» земельным участком. Территория расположена в Прикубанском округе Краснодара, на берегу реки Кубань (ул. Калинина). По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 974 кв. м, категория — для сельскохозяйственного использования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре (Центральная усадьба КНИИСХ). Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Учредитель — Российская Федерация (представитель Минсельхоз России).

В 2021 году из-за невозможности использовать территорию по целевому назначению, а также «в связи с финансовым бременем в виде затрат на оплату земельного налога», Центр зерна дважды обращался в Росимущество с заявлением о прекращении права пользования.

Росимущество направило запрос в кадастровую палату Краснодарского края о предоставлении сведений об участке. В декабре 2021 года ведомство уведомило заявителя о том, что будет осуществлен осмотр земли и по его результатам «вернется к рассмотрению поставленного в обращении вопроса». Однако в предусмотренный законом месячный срок (и до настоящего времени) управление так и не приняло решение о прекращении права заявителя на пользование участком.

В июле 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным бездействие МТУ Росимущества, обязав его в месячный срок принять решение о прекращении права пользования участком.

В обосновании апелляционной жалобы Росимущество заявило, что участок не ухожен, территория огорожена забором, к нему нет свободного доступа. Кроме того, заявитель сообщил, что в границах участка расположен объект недвижимости малой этажности, металлическая конструкция и строительные материалы в большом количестве.

Суд апелляционной инстанции отклонил жалобы Росимущества, «поскольку указанные факты не являются основанием для отказа в удовлетворении заявления».

„Ъ-Кубань” направил запрос в ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» с просьбой прокомментировать судебный спор и объяснить, в связи с чем учреждение не может использовать спорную территорию по целевому назначению. Представители Центра зерна не смогли оперативно ответить на запрос.

Отказывая по формальным основаниям в прекращении права постоянного пользования земельным участком, госслужащие пытаются миновать ответственную процедуру передачи имущества в казну РФ, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.

«Спорная территория может быть вновь предоставлена иному государственному органу в пользование или в аренду на основании публичных торгов»,— добавил юрист.

Предоставление земель государственному учреждению происходит в заявительном порядке, что исключает возможность «навязать» право использования, комментирует член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Радочкина.

«Продажа такого участка с торгов малоэффективна в связи с запретом на строительство и на изменение вида разрешенного использования на имеющий коммерческую ценность»,— резюмировала эксперт.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram