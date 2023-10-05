Участников перестрелки вернули в суд

Суд в Ростове-на-Дону повторно рассмотрит резонансное уголовное дело о перестрелке в Орловском районе в 2019 году. Тогда представители двух местных семей встретились на пастбище в хуторе Чернозубов, чтобы решить вопрос о разделе земли для выпаса скота. Спор закончился перестрелкой, в которой погибли пять человек. Весной этого года восемь обвиняемых в убийствах были оправданы на основании вердикта присяжных. Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил приговор Ростовского областного суда и вернул дело на новое рассмотрение.



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В Ростовский областной суд поступило для повторного рассмотрения дело о перестрелке в Орловском районе, произошедшей в 2019 году. На первом заседании, состоявшемся 4 октября, начался отбор присяжных заседателей. Он проходит в закрытом режиме. После формирования коллегии присяжных суд приступит к слушаниям, которые будут проходить в открытом режиме.

Перед судом предстанут Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов. Также посмертно обвиняемыми по делу проходят Зураб Дакишвили и Эдгар Акобян (дела в отношении них могли быть прекращены в связи со смертью обвиняемых, однако родственники мужчин отказались считать их виновными и решили добиваться оправдания погибших в суде).

В зависимости от роли подсудимые обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном группой по предварительному сговору (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью (пп. «г», «з» ч. 2 ст. 112 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено после перестрелки, произошедшей днем 22 октября 2019 года в районе хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области. Тогда две семьи чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых поспорили из-за участка для выпаса скота, расположенного на землях, находящихся под управлением сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новоселовский».

В конфликте участвовали не менее 13 человек, в результате перестрелки погибли пять мужчин из разных семей

Спор за использование земель «Новоселовского» Дакишвили и Бациевы ведут много лет. Информация о тяжбах содержится в картотеке Орловского районного суда. Как рассказывал юрист кооператива Роман Кильбау, изначально колхозом руководили люди Бациевых. После смерти лояльного Бациевым председателя в 2014 году хозяйство возглавил Алексей Крамаренко, а затем Василий Дакишвили. С тех пор Бациевы пытаются вернуть контроль над предприятием.

После перестрелки по горячим следам были задержаны предполагаемый организатор встречи, генеральный директор сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили, а также Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов. Остальные фигуранты пытались скрыться, в том числе на территории Украины. Однако впоследствии все подозреваемые были задержаны. Сообщалось, что они участвовали в конфликте на стороне Дакишвили.

Потерпевшими были признаны трое погибших в перестрелке, при этом один из них перед смертью успел застрелить двоих мужчин.

В мае 2023 года обвиняемые были оправданы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Мужчины были освобождены из-под стражи в зале суда. Однако с решением не согласилась прокуратура. Гособвинитель направил апелляционное представление в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи. При рассмотрении материалов дела суд установил, что первая инстанция существенно нарушила нормы уголовно-процессуального кодекса. Приговор был отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство в Ростовский областной суд.

Кристина Федичкина