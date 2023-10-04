Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: у России много друзей в Европе, но они сейчас «ведут себя потише»

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе много друзей России, в том числе сторонников традиционных ценностей. Об этом он сказал во время выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в центре «Сириус».

«Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал — очень много»,— сообщил господин Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, сторонники традиционных ценностей в Европе «просто ведут себя потише», чем их противники, и «не выпячивают свою позицию». Владимир Путин добавил, что хотел бы «взять под защиту наших друзей» и «объединить» всех.

Источники, близкие к администрации президента, рассказали «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. По их словам, в ее «идеологическую рамку» входят важность традиционных ценностей, понимание России как отдельной цивилизации и борьба с внешними врагами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...