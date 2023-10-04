Путин: у России много друзей в Европе, но они сейчас «ведут себя потише»

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе много друзей России, в том числе сторонников традиционных ценностей. Об этом он сказал во время выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в центре «Сириус».

«Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал — очень много»,— сообщил господин Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, сторонники традиционных ценностей в Европе «просто ведут себя потише», чем их противники, и «не выпячивают свою позицию». Владимир Путин добавил, что хотел бы «взять под защиту наших друзей» и «объединить» всех.

Источники, близкие к администрации президента, рассказали «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. По их словам, в ее «идеологическую рамку» входят важность традиционных ценностей, понимание России как отдельной цивилизации и борьба с внешними врагами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Петр Бузлаев