Памятник Ленину впервые с 1990-х годов открыт в Тоншаевском районе

В Нижегородской области впервые с 1990-х годов открыт памятник (бюст) Владимиру Ленину. Как сообщили в региональном отделении КПРФ, памятник установлен по инициативе местного отделения партии на муниципальной земле. Ранее на этом месте стоял памятник вождю мирового пролетариата, но в 1990-е годы он был убран. Бюст, который сейчас установлен в Тоншаеве, привезен из Дальнеконстантиновского района и отреставрирован за партийный счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: нижегородское отделение КПРФ Фото: нижегородское отделение КПРФ

В КПРФ открытие памятника Ленину связали с проведением специальной военной операции. «В 2014 году бандеровцы, придя к власти на Украине, повсеместно разрушили памятники Ленину, показав, что русофобия неотделима от антикоммунизма. В каждом освобожденном от нацистов населенном пункте наши солдаты и местные жители восстанавливают ленинские мемориалы. Это — антифашистские символы. Именно советское государство и коммунистическая партия, созданные Лениным, разгромили фашизм в 1945 году, а серп и молот на Красном Знамени стали символом Победы в Великой Отечественной войне»,— отметил глава регионального отделения компартии Владислав Егоров.

По его словам, сейчас также идут переговоры о восстановлении памятника Ленину с администрацией Уренского района.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году в городе Бор нижегородские коммунисты установили на частной территории памятник Иосифу Сталину. Сейчас они ведут переговоры с администрацией Борского района об установке еще одного монумента, на этот раз — общественной территории.

Кроме того, в августе 2023 года обком КПРФ предложил установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде.

Андрей Репин