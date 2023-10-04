Тюменец, судимый за изнасилование мужчин, обвиняется в попытке убийства мальчика

Калининский районный суд Тюмени заключил под стражу сроком до 13 ноября обвиняемого в нападении на подростка. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, Андрей Рыбко обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным портала 72.ru, потерпевшему мальчику 13 лет.

Инцидент произошел 11 сентября у дома по улице Интернациональная. По данным суда, 42-летний пьяный обвиняемый ударил кулаком по голове подростка, после чего схватил его за шею и начал душить. Затем он начал его избивать. «Обвиняемый не смог довести преступление до конца, так как его остановили прохожие»,— передают в пресс-службе.

«Его отвлекла прохожая. Он оставил мальчика и погнался за ней. Арестовали его спустя три недели после обращения мамы мальчика в полицию»,— сказано в сообщении издания. Также по данным портала, обвиняемый недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за изнасилование двоих мужчин.

Полина Хабарова

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