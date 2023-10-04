Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В венчурных инвестициях зафиксировали гендерную дискриминацию

Британский Национальный институт имени Алана Тьюринга, занимающийся изучением технологий обработки данных и искусственного интеллекта, выпустил исследование, в котором говорится, что основанные женщинами ИИ-стартапы получают гораздо меньше венчурных инвестиций, чем ИИ-стартапы, основанные мужчинами.

Изучив данные с 2012 по 2022 год, исследователи института отметили, что 80% всех венчурных инвестиций в области ИИ получили стартапы, состоящие полностью из мужчин. В свою очередь, стартапы, состоящие из женщин, получили лишь 0,3% от общего объема таких инвестиций. Когда основанные женщинами стартапы все-таки добивались финансирования, они получали примерно в шесть раз меньше капитала в пересчете на одну сделку, чем предприниматели-мужчины: £1,3 млн по сравнению с £8,6 млн.

При этом исследователи отмечают, что подавляющее большинство венчурных фондов, финансировавших ИИ-стартапы, состояли тоже из мужчин. Лишь в 5% фондов мужчин и женщин было примерно поровну. Институт полагает, что публикация этих данных позволит обратить внимание на вопросы гендерного неравенства в области финансирования высоких технологий.

«Решение проблемы гендерного неравенства является нашей ключевой задачей,— отметила профессор института Хелен Маргетс.— Мы работаем над тем, чтобы в вопросах финансирования проектов соблюдался более справедливый и равноправный подход, что является важной частью работы всего рынка».

Как Всемирный банк предлагает бороться с гендерным неравенством — в материале «Ъ» «Предубеждения снижают зарплаты женщин».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...