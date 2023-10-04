В венчурных инвестициях зафиксировали гендерную дискриминацию

Британский Национальный институт имени Алана Тьюринга, занимающийся изучением технологий обработки данных и искусственного интеллекта, выпустил исследование, в котором говорится, что основанные женщинами ИИ-стартапы получают гораздо меньше венчурных инвестиций, чем ИИ-стартапы, основанные мужчинами.

Изучив данные с 2012 по 2022 год, исследователи института отметили, что 80% всех венчурных инвестиций в области ИИ получили стартапы, состоящие полностью из мужчин. В свою очередь, стартапы, состоящие из женщин, получили лишь 0,3% от общего объема таких инвестиций. Когда основанные женщинами стартапы все-таки добивались финансирования, они получали примерно в шесть раз меньше капитала в пересчете на одну сделку, чем предприниматели-мужчины: £1,3 млн по сравнению с £8,6 млн.

При этом исследователи отмечают, что подавляющее большинство венчурных фондов, финансировавших ИИ-стартапы, состояли тоже из мужчин. Лишь в 5% фондов мужчин и женщин было примерно поровну. Институт полагает, что публикация этих данных позволит обратить внимание на вопросы гендерного неравенства в области финансирования высоких технологий.

«Решение проблемы гендерного неравенства является нашей ключевой задачей,— отметила профессор института Хелен Маргетс.— Мы работаем над тем, чтобы в вопросах финансирования проектов соблюдался более справедливый и равноправный подход, что является важной частью работы всего рынка».

Как Всемирный банк предлагает бороться с гендерным неравенством — в материале «Ъ» «Предубеждения снижают зарплаты женщин».

Евгений Хвостик