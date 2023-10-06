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Вот новый поворот

Девочка-колясочница идет к полноценной жизни через уроки вождения

Варе Иштряковой скоро 18, и она учится водить машину. Семь лет назад в аварии девушка навсегда потеряла возможность ходить. Но ведь это не значит, что она не сможет стать самостоятельной. Окончить колледж, устроиться работать и самой на своей машине отправиться по делам. Ездить на автомобиле с ручным управлением вообще ненамного сложнее, чем на обычном. Только есть большая проблема — найти, где же этому научат.

Алексей Каменский

Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Я немного опоздал к началу занятий, но сразу увидел миниатюрную девушку за рулем — она парковалась задним ходом. Вид крайне сосредоточенный, но радостное возбуждение трудно скрыть, глаза горят. Она несколько лет об этом мечтала — и вот наконец. На сиденье рядом с Варей идеально спокойный, как ему и положено, инструктор Василий Валентинович. А папа с коляской ждет за оградой площадки. Приемный папа. Наши читатели давно знают Варю: Русфонд несколько лет помогает ей с реабилитацией. В шесть лет у нее умерла мама, а в десять ее семья по дороге на юг попала в ужасную аварию. Отец и мачеха погибли, а Варя получила разрыв спинного мозга и много других травм. Позже в детском доме у нее случился второй перелом позвоночника.

Но сейчас все плохое далеко. Под умиротворяющий бас инструктора «тормозим, а теперь аккуратно добавим газку» Варя останавливается и трогается на эстакаде, а затем довольно уверенно делает два круга по площадке.

— Ну что, попробуем город? — вдруг все так же невозмутимо предлагает инструктор. Сегодня, между прочим, только второе занятие. Но Василий человек опытный и знает, что делает.

— А почему нет? Она вообще умница, прямо как губочка все впитывает. Тут ведь главное — желание. Учащиеся с ограниченными возможностями вообще очень мотивированные ребята. Уж если взялись, то учатся на все сто. Вот у меня был карлик,— без новомодной политкорректности рассказывает Василий,— ездил на ручном управлении, потому что ноги до педалей не достают. Так он через месяц уже так гонял! Конечно, в рамках ПДД.

Едем в потоке машин. Инструктор очень вовремя и по делу дает указания. Да Варя и сама здорово соображает.

— Так, а ты что имеешь в виду? — бормочет она себе под нос, когда прямо перед нами появляется тойота, едущая ровнехонько между полосами «только прямо» и «налево». И Варя, даром что начинающая, на всякий случай притормаживает. Молодец. Только на светофоре вдруг достает телефон и в мгновение ока записывает и отправляет кружочек в телеграме: «Все отлично, едем по городу, а еще с нами журналист».

— Я посмотрела, что до смены сигнала светофора 40 секунд, и посчитала, что успею,— как ни в чем не бывало объясняет Варя.

Откладывает телефон и берется за рычаг справа от нее, главный орган управления. Я рассказывал о таких автомобилях, в нашем все стандартно: тянешь рычаг на себя — это газ, толкаешь вперед — тормоз. По словам Василия и пары других работающих на таких авто инструкторов, которых мне удалось найти, специальных ухищрений для обучения этой премудрости не требуется. И точно могу сказать: выучиться на авто с ручным управлением и коробкой-автоматом куда проще, чем на автомобиле с механикой, который и после сдачи экзамена еще долго будет глохнуть в самый неподходящий момент.

В 18 лет Варя сможет получить права. Машины у нее нет, но мы верим и надеемся, что появится благотворитель, готовый решить эту проблему. А с автошколой ей повезло, нашлась в часе езды от дома. И это скорее исключение. Автошкол для людей с инвалидностью в России единицы. Очереди в них не выстраиваются. Владелец школы в Чебоксарах рассказал мне, что «из чисто человеческих побуждений» оборудовал одну машину ручным управлением — и три месяца ждал первого ученика. Нашел случайно, через общего знакомого. Парень просто не знал, что можно учиться водить, хотя давно мечтал, и привел с собой других желающих. Инвалиды не знают, где учиться, школы не знают, кого учить. Что делать? Составить справочник таких школ, отправить запрос в Минтруд, во Всероссийское общество инвалидов? Это только начало.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»

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