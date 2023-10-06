Ульяна Савочкина живет вместе с мамой, папой и младшей сестрой Дариной в деревне Курнявцево, пригороде Брянска. Правда, сейчас у Савочкиных посменно находятся еще и бабушки с обеих сторон. Они берут на себя помощь по дому и заботу о Дарине, пока Ульяна с мамой на реабилитации. В июле 2022года Ульяну, ехавшую на велосипеде, сбил автофургон, который гнал по тихой сельской дороге, превышая допустимую скорость. Помимо многочисленных переломов и ушибов внутренних органов девочка получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, после которой заново учится жить. Ульяна уже прошла три курса восстановительного лечения в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Научилась глотать, двигать руками и ногами, сидеть самостоятельно и стоять с поддержкой — и лечение необходимо продолжать. Нужны еще три курса, которые вместе стоят более 1,6 млн руб. У семьи Савочкиных нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернуться к жизни до ДТП практически нереально. Но очень хочется, чтобы Ульяна встала на ноги, чтобы восстановилась речь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Вернуться к жизни до ДТП практически нереально. Но очень хочется, чтобы Ульяна встала на ноги, чтобы восстановилась речь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

То, что случилось с Ульяной, вызывает сильные чувства. Вот растет девочка на радость маме и папе — сообразительная, любознательная и дружелюбная. Учит стихи в детском саду и танцевальные движения в кружке современного танца, мечтает о школе — и писать, и считать, и читать она научилась куда быстрее всех остальных будущих первоклассников. А психолог после собеседования на предмет готовности к школе говорит родителям: ваша дочка особенная, я таких развитых детей давно не видела. Куплен яркий ранец на 1 сентября, совсем скоро Уля с мамой Татьяной собираются ехать за школьной формой. Идет последнее лето беззаботного дошкольного детства: деревенский бабушкин дом, приволье, велосипед двоюродного брата, ласточки над головой, шум велосипедной цепи, еле слышное поскрипывание педалей под ногами. Весело, вперед!

Вдруг удар, скрежет тормозов. И в одно мгновение все меняется. Вместо школы — реанимация. Вместо первой учительницы и белых бантов — медикаментозная кома, трахеостома и гастростома. Вместо одноклассников — заплаканные родственники. Мама в больнице, гадает вслух и про себя: посмотрит Ульяна на нее сегодня или снова не откроет глаза?

Ульяна стала открывать глаза незадолго до выписки из столичного Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, куда ее перевели из Брянска. Реагировать осмысленно начала только через пару недель после выписки. Реакция была отсроченная: поначалу Ульяна обдумывала, чтобы почувствовать. Впервые засмеялась, увидев за окном в снегу, рядом с будкой, большую и добрую собаку Джульку. Может быть, вспомнила, как мама и папа сажали ее в санки, привязывали санки к Джульке и та бежала вперед по снегу — как это было весело. Сильные чувства запоминаются.

Ульяна очень дружна с сестрой. До ДТП они много времени проводили вместе: танцевали и пели. Дружат и сейчас, правда, поменялись ролями: Дарина учится читать и писать — и вместе с ней, как это делать, вспоминает Ульяна. Дарина танцует — Ульяна повторяет за ней движения руками, сидя в инвалидном кресле.

Сестры очень скучают, когда долго не видят друг друга. Обнимаются при встрече. Эмоциональная близость между ними нравится Татьяне. Впрочем, она нормально относится и к ссорам: так дочки учатся выражать сильные чувства, проживать их, а потом мириться. Еще Татьяна замечает: когда Ульяна сердится на сестру, когда машет руками и ругается, она двигается лучше:

— Ей сразу удается то, чего ни мы от нее не ждали, ни она сама от себя пока не ждала.

Сильные чувства работают.

Когда Татьяна рассказывает о жизни дочки до ДТП, голос ее начинает дрожать. Когда вспоминает, что виновник аварии даже не извинился перед Савочкиными, что получил два года домашнего ареста и обязан выплатить пострадавшим 1 млн руб. компенсации, что сейчас семья ждет пересмотра этого решения, тоже пытается сдержать слезы. Однако голос Татьяны дрожать перестает, когда она говорит о ежедневных занятиях с Ульяной. Сильным чувствам на смену приходит решимость, готовность следовать намеченному плану лечения.

— Мы понимаем, что ожидать того, что было раньше, нереально,— говорит она.— Но очень хочется, чтобы дочка встала на ноги, чтобы восстановилась речь.

Над этим будут работать специалисты реабилитационного центра «Три сестры». Каждый из нас в силах помочь Ульяне еще больше окрепнуть и вернуть былые возможности.

Для спасения Ульяны Савочкиной не хватает 787 717 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате ДТП Ульяна получила тяжелую черепно-мозговую травму и стала полностью зависеть от помощи взрослых. После нескольких курсов реабилитации состояние девочки значительно улучшилось. Теперь она с помощью ходунков и со страховкой может перемещаться по комнате, сама умывается и чистит зубы. Мы продолжим работать над увеличением мобильности Ульяны, учить ее ходить и обслуживать себя самостоятельно. Для коррекции речи с девочкой будет заниматься логопед. Надеюсь, нам удастся достичь новых положительных результатов». Стоимость реабилитации 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ульяну Савочкину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ульяны — Татьяны Владимировны Савочкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Брянская область