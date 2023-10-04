Парки Петергофа закрыли для посещения из-за непогоды

В Петергофе временно закрыты для посещения все парки музея-заповедника, сообщили в официальном Telegram-канале музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Парки закрыли из-за объявленного ранее штормового предупреждения. Продолжают работать музеи: Большой петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Музей фонтанного дела, Государевы потехи, Дом игральных карт и Музей коллекционеров.

В связи с непогодой в Петербурге закрыт парк-дендрарий в Ботаническом саду Петра Великого. Некоторые другие городские парки и скверы также закрыты, в их числе Румянцевский сад.

В Петербурге 4 октября объявлен оранжевый уровень опасности, это означает, что вероятны стихийные бедствия. В пресс-службе правительства сообщили, что с 11 до 19 часов в городе ожидаются дождь и сильные порывы ветра до 25 м/с. Уровень воды на отметке у Горного института днем поднимался до 112 см.

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