«Агроэко» хочет построить в Воронежской области молочную ферму за 5 млрд рублей

Воронежская свиноводческая группа «Агроэко» планирует построить в Нижнемамонском 1-м сельском поселении Верхнемамонского района молочный комплекс стоимостью 5 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании. Соответствующее соглашение глава «Агроэко» Владимир Маслов сегодня подписал с губернатором Александром Гусевым, главой района Николаем Быковым и главой администрации поселения Александром Жердевым.

Комплекс рассчитан на единовременное содержание 3,6 тыс. фуражных коров.

Планируемый объем производства — 32 тыс. т молока в год.

Средняя численность работников — более 100 человек. Проекта должен быть реализован к 2026 году.

«У нас уже есть весьма успешный опыт работы на молочно-товарной ферме. Теперь мы планируем строительство новой и очень масштабной площадки, которая будет соответствовать всем нашим требованиям. Это большой шаг к диверсификации нашего бизнеса»,— отметил Владимир Маслов.

Сейчас у «Агроэко» работает молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров в селе Нижний Мамон. После ее приобретения в 2018 году на предприятии была проведена модернизация, полностью обновлено поголовье. Мощность фермы — 19 т молока в сутки. В 2023 году предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. По итогам 2022 года производство молока в «Агроэко» составило 5,8 тыс. т; в 2023-м в компании рассчитывали увеличить валовый надой до 6,2 тыс. т.

Олег Мухин

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