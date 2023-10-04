Орловский кабельный завод заподозрили в уклонении от 300 млн рублей налогов

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении генерального директора компании, занимающейся производством кабельной продукции. Об этом сообщили в ведомстве, не назвав имя фигуранта. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о кабельном заводе «Эксперт-кабель», которую возглавляет зампред Орловского облсовета Сергей Кутенев.

В основу уголовного дела легли события 2018–2019 годов. По версии следствия, генеральный директор компании реализовал схему создания искусственного документооборота, направленного на искажение налоговой и бухгалтерской отчетности путем переноса налоговых рисков на пять подконтрольных формально существующих организаций. Контролируя деятельность всех участников преступной схемы, подозреваемый незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации. По подсчетам следствия, это в целом повлекло уклонение от уплаты налогов более чем на 297 млн руб.

Дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области. Расследование продолжается.

ООО «Кабельный завод "Эксперт-кабель"» зарегистрировано в Орловской области в 2014 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Генеральный директор и владелец 10%-й доли предприятия — Сергей Кутенев. Совладельцами также выступают Валерий и Дмитрий Черемисины (по 40%), Егор Черемисин (5%) и Сергей Хромов (5%). Согласно данным Kartoteka.ru, выручка завода в 2022 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб. В конце минувшего лета предприятие обжаловало действия ФНС по зачету в рамках частичного погашения доначислений почти на 30,6 млн руб.

Сергей Толмачев

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