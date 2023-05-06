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Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

В Борском районе взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Он выжил, но получил ранения. Водитель погиб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Захар в порядке.Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося»,— написал губернатор Глеб Никитин.

Писатель ехал в село Пионерское к семье, пишет «Интерфакс». Автомобиль взорвался во время движения. Основная версия — подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении, сообщили агентству в экстренных службах.

Следователи и криминалисты нижегородского управления СК выехали на место происшествия.

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