Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

В Борском районе взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Он выжил, но получил ранения. Водитель погиб.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Захар в порядке.Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося»,— написал губернатор Глеб Никитин.
Писатель ехал в село Пионерское к семье, пишет «Интерфакс». Автомобиль взорвался во время движения. Основная версия — подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении, сообщили агентству в экстренных службах.
Следователи и криминалисты нижегородского управления СК выехали на место происшествия.