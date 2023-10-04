Застройщик «Самолет» построит ЖК в Пионерском поселке по программе КРТ

Девелоперская группа «Самолет» за четыре года построит в Екатеринбурге жилой комплекс комфорт-класса площадью 44 тыс. кв. м., сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Кроме того, застройщик расселит жителей шести ветхих и аварийных домов общей площадью более 3 тыс. кв. м.

«Компания выиграла конкурс на застройку участка площадью 2,1 га в рамках договора комплексного развития территорий (КРТ)»,— сказано в сообщении. В рамках проекта на улице Вилонова рядом с Основинским парком в Кировском районе построят три дома высотой в 22-33 этажа, а также подземную парковку на 356 машин. В ЖК будет 1049 квартир, их средняя площадь составит 42 кв. м. Также на территории комплекса планируется построить детский сад на 100 детей.

Напомним, ранее «Самолет» также выиграл конкурс на застройку 1,8 га в рамках договора КРТ. На улице Летчиков будет построен ЖК площадью более 31 тыс. кв. м.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте