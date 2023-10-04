Юго-Восточная железная дорога за девять месяцев увеличила погрузку на 1,6%

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в январе-сентябре 2023 года составила почти 66 млн т, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

За девять месяцев наибольшую динамику показало зерно — его перевозки выросли в 1,6 раза, до 4,7 млн т. В 1,5 раза вырос показатель в категории «нефть и нефтепродукты» (до 1,6 млн т), в 1,4 раза — «лом черных металлов» (307,6 тыс. т). Также на 5,2% увеличились перевозки цемента, составившие около 2 млн т.

Грузооборот с начала года сократился на 11,4% — до 53,7 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показатель снизился на 11,8% и составил 65,4 млрд тонно-км.

Почему владельцы заправок в макрорегионе связали дефицит газомоторного топлива в августе с действиями ЮВЖД — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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