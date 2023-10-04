Фигуранты дела о хищениях на «Тяжстанкогидропрессе» не признали вину

В Новосибирске суд приступил к рассмотрению дела двух бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина. Они обвиняются в хищениях имущества предприятия на сумму более 200 млн руб.

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По данным следствия, с 2016 по 2020 год топ-менеджеры завода без ведома акционеров и совета директоров завода якобы организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. Сами фигуранты дела свою вину не признали, сообщает группа «Вконтакте» «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

На имущество подсудимых наложен арест на общую сумму более 750 млн руб. Следующее судебное заседание состоится 11 октября.

Завод «Тяжстанкогидропресс», основанный в 1943 году, является одним из крупных станкостроительных предприятий России, производит металлорежущие станки и гидравлические прессы. По данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Арановский возглавлял завод с 2002 по 2016 год и до того же момента оставался основным его акционером (около 72% в капитале). С декабря 2016 года гендиректором предприятия стал Николай Степакин, постепенно получивший основной пакет акций предприятия.

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Оксана Павлова