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Коммерсантъ FM
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Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова заочно приговорена к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ее также лишили на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообщила столичная прокуратура.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Приговор вынесен заочно, так как госпожа Овсянникова покинула страну. Основанием для уголовного дела стал ее пикет на Софийской набережной в Москве, проведенный в июле 2022 года, фото которого она выложила в Telegram. На плакате был текст об убийстве украинских детей. Прокуратура запрашивала для нее 9,5 года заключения.

Марина Овсянникова стала известна после того, как в марте 2022 года вышла с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала». В августе суд отправил ее под домашний арест в рамках дела о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистка отказалась соблюдать меру пресечения, назвав себя невиновной. В октябре она сбежала из-под домашнего ареста во Францию.

Лаура Кеффер

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