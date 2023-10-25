Сегодня день рождения у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемая Мария Алексеевна, поздравляю Вас с днем рождения. Безраздельно посвятив себя благородной цели — защите прав детей, Вы по-матерински чувствуете переживания каждого ребенка. Стоите горой за их судьбы, добиваетесь справедливых решений. Продолжаете вносить неоценимый личный вклад в развитие отечественного института уполномоченного по правам ребенка. Лучшие качества вкупе с неиссякаемой энергией и чутким, бережным отношением к людям снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в российском обществе. В МИД России ценят конструктивное взаимодействие с Вами. Будем и далее оказывать Вам всестороннее содействие. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»