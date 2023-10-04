Минпромторг: рынок новой автотехники в России за девять месяцев вырос почти на 45%

По итогам девяти месяцев продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов в РФ выросли на 49,1%, до 905,926 тыс. единиц. Половина из этого объема была произведена в России, сообщил Минпромторг со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг» (СП «Автостата» и оператора ЭПТС АО «Электронный паспорт»).

По данным ведомства, за указанный период было продано на 48,1% больше легковых автомобилей (718,902 тыс.), чем годом ранее. Продажи LCV выросли на 26,8% (до 70,673 тыс.), грузовиков — на 85,2% (103,267 тыс.), автобусов — на 25,6% (13,084 тыс.).

Лидером по продажам в легковом сегменте остается семейство Lada Granta (продано 142,448 тыс. шт., доля 20%). В сегменте LCV лидируют «ГАЗ» (23,744 тыс. шт., 34%) и «УАЗ» (13,252 тыс. шт., 19%). Лидерами по объему продаж новых грузовиков стали «КамАЗ» (21,511 тыс. шт., 21%), а также китайские Sitrak (18,065 тыс. шт., 18%), Sнacman (15,304 тыс. шт., 15%) и FAW (9,489 тыс. шт., 9%).

При этом в сентябре продажи снизились в помесячном выражении на 2%, до 133,012 тыс. единиц. В частности, было продано: LCV — 9,314 тыс. (падение на 10,4%), грузовиков — 13,396 тыс. (падение на 15,7%), автобусов — 0,964 тыс. (падение на 36%), легковых автомобилей — 109,338 тыс. (рост на 0,7%), передает «Интерфакс».

В августе средневзвешенная цена легкового автомобиля в России впервые превысила 3 млн руб., обновив рекорд, поставленный в начале кризиса. Машины быстро дорожают с начала военных действий на Украине, чему способствует расширение присутствия на рынке марок из Китая при сохранении дефицита предложения в массовом бюджетном сегменте.

Подробности — в материале «Ъ» «Три миллиона на капот».

Лаура Кеффер