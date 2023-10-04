Бархатный сезон на побережье Черного моря продлится до середины октября

Бархатный сезон на черноморском побережье продлится до серидины октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

По прогнозам температура воздуха и воды до указанного периода продержится на отметке от 20 до 22 градусов. При этом есть вероятность, что указанные значения могут продержаться еще несколько дней сверх прогноза.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что бархатный сезон на Кубани продлится до конца сентября. Синоптики прогнозировали значения температуры воздуха на отметке от 21 до 29 градусов, воды — от 20 до 25 градусов.

Анастасия Донскова

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