В «Фобосе» сообщили, когда закончится бархатный сезон на курортах Кубани

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края завершится в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

По ее словам, в Сочи до конца месяца будет сохраняться температура воздуха на уровне +24...+26 градусов, без ветра. В Краснодаре будет до +27...+29 градусов. На таком же уровне прогнозируют температуру в Севастополе 26 и 27 сентября, но в последующие дни она снизится до +24...+26 градусов при ветре с порывами 12-14 м/с. В Ялте будет до +21...+23 градусов тепла.

Температура морской воды также пока сохраняется на комфортном уровне. В Ейске ожидается +20 градусов, в Анапе — до +23, в Геленджике — до +24 градусов, в Сочи и Туапсе — до +25 градусов. В Феодосии и Алуште ожидается +22 градуса, в Ялте и Евпатории — на уровне +24 градусов.

Татьяна Ручкина

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