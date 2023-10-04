ЦБ: в РФ впервые за полтора года сократился объем наличных на руках у населения

Центробанк России сообщил о том, что объем наличных денег в обращении в сентябре текущего года снизился на 21,6 млрд руб. Как отмечает РБК, данные регулятора свидетельствуют о том, что в РФ произошло первое с весны 2022 года сокращение объема наличных денег у населения, не обусловленное сезонностью.

Как следует из статистики регулятора, подобный всплеск снижения объема наличных средств на руках у россиян фиксировался в марте, апреле и мае прошлого года. Тогда россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки. После этого сокращение наличности на руках у населения и бизнеса произошло в январе этого года (74,5 млрд руб.), но, по информации РБК, такая динамика типична для начала года.

Ранее ЦБ сообщал, что по итогам первого полугодия 2023 года объемы обналичивания в банковском секторе сократились год к году на 5%, до 32 млрд руб. В том числе более чем в два раза снизился объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц. Также зафиксировано снижение объемов обналичивания денежных средств вне банковского сектора — на 30%, до 10 млрд руб.

Александр Кислов