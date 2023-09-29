ЦБ РФ: объем подозрительных операций в первом полугодии 2023 года снизился на 9%

В первом полугодии 2023 года объемы подозрительных операций сократились на 9%, говорится в пресс-релизе Банка России. Незаконный вывод средств за рубеж вновь оказался на исторически минимальном уровне, зафиксированном в первом полугодии 2022 года,— 12 млрд руб. По сравнению со вторым полугодием 2022 года он сократился почти вдвое. В качестве основания для вывода денег чаще всего использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию РФ (58%). Объемы обналичивания в банковском секторе сократились год к году на 5%, до 32 млрд руб. В том числе более чем в два раза снизился объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц. ЦБ связывает это с внедрением платформы «Знай своего клиента», позволяющей оперативно выявлять клиентов с высоким уровнем риска.

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Также зафиксировано снижение объемов обналичивания денежных средств вне банковского сектора — на 30%, до 10 млрд руб. Основной спрос на теневые финансовые услуги, как и ранее, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).